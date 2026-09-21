Tokat'ta gece otomobil sulama kanalına uçtu, araçta sıkışan 2 kişi hayatını kaybetti

Tokat'ta gece saatlerinde sulama kanalına uçan otomobilde sıkışan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında kent merkezi Doğancıbağları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle sulama kanalına uçtu. İhbar üzerine bölgeye Tokat AFAD'dan 1 araç ile 4 kişilik arama kurtarma ve dalgıç ekibinin yanı sıra itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları sonucunda otomobilde sıkışan Emre Arslan (30) ile Yunus Emre Özüpak (28) araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Arslan ve Özüpak'ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobilin kanala nasıl uçtuğunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı