Tokat'ta fırtına çatıları uçurdu, minibüste bulunanlar mahsur kaldı - Haberler

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Tokat'ta fırtına çatıları uçurdu, minibüste bulunanlar mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tokat'ta fırtına çatıları uçurdu, minibüste bulunanlar mahsur kaldı

Tokat'ta fırtına nedeniyle bir işyerinin çatısı yoldan geçen minibüsün üzerine uçtu.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta fırtına nedeniyle bir işyerinin çatısı yoldan geçen minibüsün üzerine uçtu. Maddi hasarla atlatılan kazada minibüste bulunanlar kısa bir süre araç içinde mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sanayi Cami karşısında bulunan iş yerlerinin çatısı şiddetli rüzgara dayanamadı. Sac kaplı tavan havalanarak yola uçtu. Hareket halindeki minibüs üzerine çatının uçması sonucu sürücü ve yanındaki yolcu biranda neye uğradığını şaşırdı. Kısa bir süre araç içinde mahsur kalan iki kişi vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. Çatı uçması sonucu iki araçta maddi hasar meydana gelirken, elektrik direği devrildi. Yol trafiğe kapanırken enkazın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Erbaa ilçesinde ise bir ağaç şiddetli rüzgarın etkisi ile otomobilin üzenine devrildi. Kaza maddi hasarla atlatıldı. - TOKAT

Tokat'ta fırtına çatıları uçurdu, minibüste bulunanlar mahsur kaldı

Tokat'ta fırtına çatıları uçurdu, minibüste bulunanlar mahsur kaldı

Tokat'ta fırtına çatıları uçurdu, minibüste bulunanlar mahsur kaldı

Tokat'ta fırtına çatıları uçurdu, minibüste bulunanlar mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger, Fırtına, Tokat, Cami, 3. Sayfa, Haberler

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