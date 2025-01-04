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Tokat'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tokat'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşti ve ağır yaralanan Efraim Kavak, hastanede kurtarılamadı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde B.A. (26) yönetimindeki 60 AFC 150 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, A.F.D. (21) yönetimindeki 60 FK 312 plakalı Honda marka otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Fiat Tofaş, adeta hurda yığınına dönerken, araçta bulunan sürücü B.A., yanındaki Efraim Kavak (22) ve B.Ş. (28) yaralandı. Kazada ağır yaralı olarak Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Efraim Kavak (22), burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kavak doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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