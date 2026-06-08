Erbaa'da ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi Sururi Say Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evde yalnız yaşayan Hasan Kara'ya (80) ait ikamette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, evde bulunan Hasan Kara'yı yaralı olarak çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Kara, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangın söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı