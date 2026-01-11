Elektrikli bisikletle uçuruma yuvarlanan genç hayatını kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde elektrikli bisikletle uçuruma yuvarlanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Usta Hasan köyü yolu üzerinde meydana gelen kazada, elektrikli bisikletle seyir halinde olan Murat Alparslan (29) virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından yaklaşık 4 saat boyunca kendisinden haber alınamayan Alparslan'ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden çıkarılan ağır yaralı genç, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Alparslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT