Tokat'ta düğün konvoyunda kaza: 7 yaralı Tokat'ta düğün konvoyunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Tokat'ta düğün konvoyunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, Tokat-Sivas kara yolu Yatmış mevkiinde meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan E.Ç. idaresindeki Hyundai marka 60 HJ 340 plakalı otomobil karşı yönden gelen S.Ç. idaresindeki Fiat marka 05 DR 448 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki otomobil yol çalışmalarının olduğu karşı yöne uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile Tokat Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. 7 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Olay yerinde polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı. - TOKAT İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tokat 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tokat'ta düğün konvoyunda kaza: 7 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.