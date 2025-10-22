Tokat'ta Dolandırıcılık: Yaşlı Kadının Ziynet Eşyaları Çalındı, Şüpheli Yakalandı

Tokat'ta kendini polis ve savcı olarak tanıtıp yaşlı kadının 1.5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını alan dolandırıcı, polisin titiz çalışmasıyla Amasya'da yakalandı.

Olay, 20 Ekim 2025 günü Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, N.K. (78) isimli yaşlı kadının evine giden şahıs, kendisini polis ve savcı olarak tanıttı. Şüpheli, kadının yaklaşık 1.5 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından güvenlik kameraları (KGYS) ve saha takibiyle şüphelinin izini sürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda, zanlının 21 Ekim 2025 günü Amasya'da olduğu tespit edildi. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen operasyonla şüpheli İ. K. (38) yakalandı.

Üzerinde yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyasıyla birlikte gözaltına alınan İ.K. Tokat'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT