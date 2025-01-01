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Tokat'ta Demir Doğrama Atölyesinde Patlama: Bir Çırak Yaralandı

Tokat'ta Demir Doğrama Atölyesinde Patlama: Bir Çırak Yaralandı
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Tokat'ın Zile ilçesindeki bir demir doğrama atölyesinde, çırak E.B.'nin sobaya tiner kutusu atması sonucu patlama meydana geldi. Yangında yaralanan E.B. hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta bir demir doğrama atölyesinde çırağın sobaya tiner kutusu atması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Zile ilçesinde bir demir doğrama atölyesinde meydana gelen yangın, büyük paniğe yol açtı. İddiaya göre, atölyede çırak olarak çalışan E.B. (19), sobanın içerisine tiner kutusu atması nedeniyle patlamaya yol açarak atölyeyi alevler içinde bıraktı. Patlamanın sesini duyan çevredeki esnaf, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, olaya müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangında yaralanan E.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemelerde çırağın vücudunda ikinci derece yanıklar olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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