Tokat'ta Çocuğa İstismar Şüphelisi Tutuklandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çocuğa istismar suçundan gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Şüpheli O.K, çocuk yaştaki A.K'ye karşı yaklaşık 3 senedir zincirleme şekilde cinsel istismarda bulundu. Soruşturma sonucunda O.K. çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan tutuklandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çocuğa istismar suçundan gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, şüpheli O.K, çocuk yaştaki A.K'ye karşı yaklaşık 3 senedir zincirleme şekilde cinsel istismarda bulundu.
Nitelikli cinsel istismar suçunu işlediği iddiasıyla Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli O.K. 27 Ağustos'ta gözaltına alındı.
Beyanında üzerine atılı suçlamaları kabul eden O.K. sevk edildiği Erbaa Sulh Ceza Hakimliğince çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan tutuklandı.