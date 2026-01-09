Tokat'ta kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü

Haberler

Güncelleme:
Yunanistan'dan Tokat'a döndükten sonra kaybolan adamın cesedi, oğlunun itirafı sonrası bir sitenin havuz deposunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tokat'ta, yurt dışından geldikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan şahsın cesedi, bir sitenin havuz deposunda gömülü halde bulundu.

YUNANİSTAN'DAN GELDİĞİ TOKAT'TA KAYBOLDU

Edinilen bilgilere göre, bir süre önce Yunanistan'dan memleketi Tokat'a gelen Zihni C'den haber alamayan kızları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında Zihni C'nin oğlu M.C. emniyete götürülerek ifadesi alındı.

OĞLU CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yapılan sorguda M.C.'nin iddiaya göre babasını öldürdüğünü ve cesedi Topçam Mahallesi Ahi Evleri Sitesi'nin ortak kullanım alanında bulunan havuzun altındaki depo bölümüne gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

CESEDİ HAVUZ DEPOSUNDA BULUNDU

Şüphelinin verdiği bilgi doğrultusunda belirtilen adreste yapılan incelemede Zihni C'nin cesedine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
