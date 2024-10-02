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Tokat'ta Çatı Katında Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Tokat'ta Çatı Katında Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
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Tokat'ın Zile ilçesinde bir apartmanın çatı katına düşen kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması ile kurtarıldı. Olay, kedinin dengesini kaybederek diğer apartmana düşmesi sonucu gerçekleşti.

Tokat'ta apartmanın çatı katında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Zile ilçesi İstasyon Caddesi Cedit Mahallesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bir apartmanın balkonunda gezinen kedi, dengesini kaybederek yan tarafta bulunan bir apartmanın çatı katına düştü. Durumu gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven uzatarak çatıya ulaşan itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden kurtardı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye tokat Zile kedi

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