Tokat'ta buzlanma zincirleme kazaya oldu, 5 araç birbirine girdi

Tokat'ın Çamlıbel beldesinde buzlanma nedeniyle yaşanan zincirleme kazada 5 araçta maddi hasar oluştu. Kaza can kaybı veya yaralanma olmadan atlatıldı.

Tokat'ın Çamlıbel beldesinde buzlanma nedeniyle kırmızı ışıkta meydana gelen zinzirleme kazada 5 araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, sabah saatlerinde Çamlıbel beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belde girişinde etkili olan buzlanma nedeniyle trafik ışıklarında duramayan sürücüler zincirleme kazaya karıştı. Kırmızı ışıkta meydana gelen olayda 1'i tır, 1'i minibüs olmak üzere toplam 5 araçta maddi hasar oluştu. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken yolda kumlama çalışması yapıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - TOKAT

