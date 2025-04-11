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Tokat'ta Bir Yaya Aniden Geri Dönünce Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

Tokat'ta Bir Yaya Aniden Geri Dönünce Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı
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Tokat'ın Zile ilçesinde, yolun ortasında aniden geri dönen bir yayaya otomobil çarptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde yolun ortasında aniden geri dönen yayaya otomobil çarptı, o anlar kameraya yansıdı.

Zile ilçesi Dinçerler Caddesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, beyaz renkli otomobilin caddede ilerlediği sırada, vatandaş koşarak karşıya geçmeye çalıştı. Bir anda geri dönen yayaya arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada yaralanan kişi olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - TOKAT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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