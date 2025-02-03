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Tokat'ta Bıçaklı Kavga: Bir Genç Yaralandı, Zanlı Tutuklandı

Tokat'ta Bıçaklı Kavga: Bir Genç Yaralandı, Zanlı Tutuklandı
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Tokat'ta bir gençler grubu arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Atardamarı kesilen B.C. hastaneye kaldırılırken, olayın zanlısı K.A.Ö. polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Tokat'ta çıkan bıçaklı kavgada atardamarı kesilen genç, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Mahmutpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İki genç grubu arasında yolda tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda K.A.Ö. (19), karşı gruptaki B.C.'yi bıçakla kasık bölgesinden yaraladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Atardamarı kesilen B.C., ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası kaçan K.A.Ö. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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