Tokat'ta Balkonu Çöken Çiftin Yaşadığı Kaza

Tokat'ta Balkonu Çöken Çiftin Yaşadığı Kaza
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Tokat'ın Niksar ilçesinde bir çift, balkonlarında çalışırken balkonu çökmüş ve bu olayda biri yaralanmıştır. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta bir çift, evin balkonunda çalıştığı esnada balkon çöktü. Olayda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Niksar ilçesinde Gazi Osmanpaşa Mahallesi Çanakçı Sokak'ta meydana geldi. Ü.Ç. ve eşi F.Ç. evlerinin balkonunda hasat ettikleri asma yaprak ile ilgilenirken bir anda balkon çöktü. Balkonun çökmesiyle F.Ç., yere çakıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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