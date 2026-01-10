Haberler

Oğluna da ismini verdiği babasını, baltayla öldürdü

Güncelleme:
Tokat'ta miras anlaşmazlığı nedeniyle M.C., babası Zihni Cankurtaran'ı baltayla öldürdü. Olay, kızlarının ihbarı ile ortaya çıktı. Şüpheli, babasının cesedini gömerek gizlemeye çalıştı.

Tokat'ta kan donduran baba cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Oğluna da, öldürdüğü babasının ismini veren M.C. miras yüzünden babasını baltayla öldürdüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre bir süre önce Yunanistan'dan memleketi Tokat'a gelen Zihni Cankurtaran'ın, oğlu M.C.'nin kendisine ait gayrimenkulleri satması üzerine ülkeye döndüğü iddia edildi. Baba ile oğul arasında bu nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.C.'nin, babası Zihni Cankurtaran'ı baltayla öldürdüğü öne sürüldü. İddiaya göre M.C., öldürdüğü babasının cansız bedenini işletmesini yaptığı Topçam Mahallesi Ahi Evleri Sitesi'nde bulunan site havuzunun yanındaki depo bölümüne gömdü. Şüphelinin, cesedin üzerini kireçle örterek cesedi gizlemeye çalıştığı da ileri sürüldü.

Kızlarının ihbarı cinayeti ortaya çıkarttı

Bursa'da yaşayan kızlarının, babalarından uzun süre haber alamamaları üzerine durumu polis ekiplerine bildirmesiyle olay ortaya çıktı. İhbar üzerine Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında M.C. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette verdiği ifadede cinayeti anlattığı iddia edildi.

Cenazeyi henüz teslim alan olmadı

Savcılık incelemesinin ardından Zihni Cankurtaran'ın cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazenin morgda bekletildiği öğrenildi. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, şu ana kadar cenazeyi teslim almak için herhangi bir başvuru yapılmadı.

Katlettiği babasının ismini oğluna vermiş

Öte yandan, M.C.'nin 26 yaşındaki oğluna da Zihni ismini verdiği öğrenilirken olayla ilgili M.C.'nin haricinde 5 kişinin soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
