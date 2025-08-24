Tokat'ta Atık Kumaş Deposunda Yangın Çıktı

Tokat'ta bir atık kumaş deposunda yangın çıktı. Yangında gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı.

Edinilen bilgilere göre, Tokat merkeze bağlı Söngüt köyünde bir atık kumaş deposundan yükselen dumanı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangında gökyüzü siyah dumanlarla kaplanırken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. - TOKAT