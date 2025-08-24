Tokat'ta Atık Kumaş Deposunda Yangın Çıktı

Tokat'ta Atık Kumaş Deposunda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Söngüt köyünde bir atık kumaş deposunda çıkan yangın nedeniyle gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.

Tokat'ta bir atık kumaş deposunda yangın çıktı. Yangında gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı.

Edinilen bilgilere göre, Tokat merkeze bağlı Söngüt köyünde bir atık kumaş deposundan yükselen dumanı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangında gökyüzü siyah dumanlarla kaplanırken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Barış Alper için Galatasaray'dan 6 şart! Dursun Özbek birinden bile taviz vermiyor

Barış Alper için 6 şart! Dursun Özbek birinden bile taviz vermiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusu Yemen'e saldırı düzenledi

Gazze'yi işgale hazırlanan İsrail'in hedefinde o ülke var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.