Tokat'ta art arda 6 deprem Tokat'ta 1.9 ile 3.4 büyüklüğü arasında 6 deprem meydana geldi. Tokat'ta 1.9 ile 3.4 büyüklüğü arasında 6 deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre: Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Taşlık köyünde 18.04'de 1.9, 18.14'de 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkeze bağlı Gülpınar köyünde 23.38'de 1.9, Merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde 23.38'de 2.1, Pazar ilçesine bağlı Taşlık Köyünde 23.55'de 3.4, 00.03'de ise 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Art arda meydana gelen depremler vatandaşları korkuttu. - TOKAT İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tokat 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tokat'ta art arda 6 deprem - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.