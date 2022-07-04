Tokat'ta art arda 6 deprem - Haberler

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Tokat'ta art arda 6 deprem

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tokat'ta art arda 6 deprem

Tokat'ta 1.9 ile 3.4 büyüklüğü arasında 6 deprem meydana geldi.

Tokat'ta 1.9 ile 3.4 büyüklüğü arasında 6 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre: Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Taşlık köyünde 18.04'de 1.9, 18.14'de 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkeze bağlı Gülpınar köyünde 23.38'de 1.9, Merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde 23.38'de 2.1, Pazar ilçesine bağlı Taşlık Köyünde 23.55'de 3.4, 00.03'de ise 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Art arda meydana gelen depremler vatandaşları korkuttu. - TOKAT

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tokat 3. Sayfa Haberler

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