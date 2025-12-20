Tokat'ta arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde arkadaşını silahla vurularak öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçe merkezinde meydana gelen olayda, silah sesleri üzerine dışarı çıkan yakınlar 41 yaşındaki motokurye Orhan Kocataş'ı evin önünde kanlar içinde buldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kocataş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından ikametinde yakalanan şüpheli İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken yöneltilen sorulara cevap vermedi. İ. A., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT