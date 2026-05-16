Tokat'ta yolun karşısına geçmek isteyen kadına alkollü sürücü çarptı

Tokat'ta alkollü sürücünün çarptığı kadın ağır yaralandı.

Kaza, Ayhan Çevik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, K.A. (35) idaresindeki 60 AFM 804 plakalı Hyundai marka otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan H.A. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince sürücü K.A.'ya yapılan kontrolde 2,68 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı