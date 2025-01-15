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Tokat'ta Alkollü İsim Ruhsatsız Tabancayla Ateş Açtı, Tutuklandı

Tokat'ta Alkollü İsim Ruhsatsız Tabancayla Ateş Açtı, Tutuklandı
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Tokat'ta alkollü olduğu iddia edilen bir kişi ruhsatsız tabancasıyla çevreye ateş açtı. Mermiler bir otomobile isabet ederken, şans eseri yaralanan olmadı. Zanlı tutuklandı.

Tokat'ta alkollü olduğu iddia edilen bir kişi ruhsatsız tabancayla çevreye ateş açması sonucu mermiler bir otomobile isabet etti. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı olayın zanlısı tutuklandı.

Hacı Hasan Bölüğü Caddesi'nde alkollü olduğu öğrenilen F.A. (34), iddiaya göre önceki gün saat 19.00 sıralarında ruhsatsız tabancasıyla çevreye ateş açtı. Olay sırasında mermiler, caddede çocuklarıyla seyir halindeki ve şoförlüğünü bir kadının yaptığı otomobile isabet etti. Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayda kullanılan silahı elinde tutan F.A.'yı kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. F.A, emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme, tutuklanmasına karar vererek F.A.'yı cezaevine gönderdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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