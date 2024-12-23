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Tokat'ta Alkol Zaviyeti Kavgasında Bir Genç Bıçakla Öldürüldü

Tokat'ta Alkol Zaviyeti Kavgasında Bir Genç Bıçakla Öldürüldü
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Tokat'ın Turhal ilçesinde alkol alırken çıkan küfürleşme sonrası arkadaşını bıçaklayarak öldüren Duran A. tutuklandı. Olayda hayatını kaybeden Ozan Karaca'nın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta alkol alırken küfürleşme yüzünden çıkan kavgada arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Turhal ilçesi Çevikler Mahallesi'nde metruk bir binanın bahçesinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yerde yatan Ozan Karaca'nın (18) hayatını kaybettiği belirlendi. Karaca'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırdı. Olayla ilgili gencin arkadaşı Duran A. (21) polis ekiplerince gözaltına alındı.

İddiaya göre Karaca ile alkol içen arkadaşı Duran A. arasında tartışma çıktığı, Karaca'nın küfür etmesi nedeniyle Duran A.'nın belindeki bıçakla arkadaşını öldürdüğü belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Duran A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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