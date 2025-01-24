Arkadaşını balta ile öldürdü, evin önüne çıkıp 'adam öldürdüm' diye bağırdı
Tokat'ın Zile ilçesinde alkol alan iki arkadaş arasında çıkan kavgada biri baltayla öldürüldü. Olayın ardından saldırgan evin önüne çıkarak 'adam öldürdüm' diye bağırdı.
Tokat'tın Zile ilçesi Minarei Sağır Mahallesi Arzum Sokak'taki tek katlı müstakil evde yaşanan olayda; iddiaya göre Murat Tercuman (44) arkadaşı O. A. ile evde alkol aldı. İkili bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
ARKADAŞINI BALTAYLA ÖLDÜRDÜ
Çıkan kavgada O.A., Murat Tercuman'ı baltayla öldürdü ardından da evin önüne çıkarak 'adam öldürdüm' diye bağırmaya başladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri Tercuman'ın öldüğünü belirledi. O.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.