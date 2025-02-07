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Tokat'ta Adliye Önünde Sopalı Kavga: 9 Gözaltı

Tokat'ta Adliye Önünde Sopalı Kavga: 9 Gözaltı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde adliye önünde husumetli iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda 9 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta adliye önünde husumetli iki grubun sopalı ve tabureli kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Erbaa ilçesinde adliye binası önünde meydan geldi. İddiaya göre, kız kaçırma ve çeşitli suçlardan yargılanan A.A., M.A., O.A., S.A., F.A. ile B.Ö., İ.Ö., P.Ö. ve A.Ö., duruşma sonrası adliye önünde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sopa ve taburelerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Öte yandan, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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