Çin'deki bir restoranda yangın faciası! 22 kişi hayatını kaybetti

Asya ülkesinde restoran alevlere teslim! 22 kişi hayatını kaybetti
Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında! Koridorda arbede yaşandı

Özdağ ilk kez hakim karşısında! Adliye koridorunda büyük arbede
Murat Kurum'a teşekkür eden TİP'li Başkan özür diledi

Murat Kurum'a teşekkür eden TİP'li Başkan özür diledi
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı

Zincir marketlerin hepsinde satılıyor! Ünlü peynir markasında hile

Tokat'ta 8 Asırlık Cami Yangını Büyümeden Söndürüldü

Tokat'ta 8 Asırlık Cami Yangını Büyümeden Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta 1288 yılında inşa edilen tarihi Ali Paşa Camisi'nde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, sadece aspiratörle sınırlı kaldı ve caminin ana yapısına zarar vermedi.

Tokat'ta 8 asırlık tarihi camide çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Tokat'ta Ali Paşa Camisi'nin doğusunda yer alan ve Vezir Ahmet Paşa Mescidi ya da Ebu Şems Hanegahı Cami olarak bilinen tarihi yapıda yangın paniği yaşandı.

Tarihi caminin imam odasında aspiratör kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tarihi yapının içinden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hızlıca itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangının sadece aspiratörle sınırlı kalması ve ana yapıya sıçramaması büyük bir faciayı önledi. Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.

Tarihi cami, II. İzeddin Keykavus'un oğlu Sultan Mesud döneminde, Hüseyin oğlu Ebu Şems tarafından 1288 yılında hanegah olarak inşa edilmişti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.