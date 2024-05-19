Tokat'ta 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı patlamanın nedeni EYP olduğu ortaya çıktı

Tokat'taki patlamanın ayrıntıları netleşti

TOKAT - Tokat'ta bir bağ evinde meydana gelen 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralandığı olayda patlamanın nedeni belli oldu. Patlamanın nedeninin sandık içine tuzaklanan el yapımı patlayıcı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre patlama Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü köyünde bulunan bir bağ evinde meydana geldi. Bağ evi sahibi A.K evinin bahçesinde bulunan bir sandıktan şüphelenmesi üzerine durumu devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler sandığı açtığı sırada sandık içine tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlama sonrası olay da bağ evi sahibi A.K., ve oğlu S.K., ile jandarma personeli olan M.A., M.E., B.M., A.S. ve S.E. ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan 3 jandarma görevlisi Tokat'a sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk çalışmada patlamanın sandık içine tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi olduğu ortaya çıktı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.