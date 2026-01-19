Haberler

Tokat'ta 33 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Tokat'ta 33 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta hakkında 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Tokat'ta hakkında 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 33 yıl hapis cezası ile aranan F.D.'nin (25) Yeşilırmak Mahallesi'nde umuma açık bir işletmede bulunduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takip sonrası 17 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda yakalanan firari, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var

Son haftaların en kritik toplantısı başladı! İşte masadaki konular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı

100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı

Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Prens George'dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak

Okul arkadaşlarını böyle tehdit etmiş: Babam bir gün kral olacak...