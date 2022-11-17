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3 kişi tabanca ile öldürülmüş olarak bulundu! Ekipler tek bir ihtimal üzerinde duruyor

3. Sayfa Haberleri

Tokat'ta köy muhtarı ve 2 kişi tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu. İlk belirlemelere göre şahısların kendi aralarında bir anlaşmazlık sonucu birbirlerini vurdukları değerlendiriliyor.

Tokat merkeze bağlı Eskiköy yakınlarında köy muhtarı Bahattin Karnak, Aydın Karnak ile Halil Kargı bir ağılın yakınlarında vurulmuş olarak bulundu.

Tokat'ta 3 kişi tabanca ile vurulmuş olarak bulundu

BİRBİRLERİNİ VURDUKLARI DEĞERLENDİRİLİYOR

Otomobillerinin yakınlarında tabanca ile vurulan 3 kişinin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler yakınları tarafından cenaze aracından alınarak morga konuldu. İlk belirlemelere göre şahısların kendi aralarında bir anlaşmazlık sonucu birbirlerini vurdukları değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tokat 3. Sayfa Haberler

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