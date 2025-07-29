Tokat'ta 2.5 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düşerek Hayatını Kaybetti

Tokat'ta 2.5 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düşerek Hayatını Kaybetti
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Tokat'ta 5. kattaki evlerinin penceresinden düşen 2 buçuk yaşındaki Ahmet Buğra Ş., hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta 5. kattaki evlerinin penceresinden düşen 2 buçuk yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.45 sıralarında Kümbet Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki Buğra Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rümeysa ve Ekrem Ş. çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 2 buçuk yaşındaki Ahmet Buğra Ş., apartmanın 5. katındaki dairenin penceresinden beton zemine düştü. Durumu fark eden aile fertleri ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan bütün müdahaleleri rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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