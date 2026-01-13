Haberler

Tokat'ta otobüs ile tır kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Tokat'ta otobüs ile tır kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat-Sivas karayolunda meydana gelen otobüs kazasında yaralanan 13 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Kontrolden çıkan otobüsün tıra çarpması sonucu gerçekleşti.

Tokat- Sivas karayolunda meydana gelen, 13 kişinin yaralandığı otobüs kazasında ağır yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

12 Ocak 2026 tarihinde Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, H.Ö. idaresindeki 60 BD 891 plakalı Topçam firmasına ait yolcu otobüsü kontrolden çıkarak İ.Ş. yönetimindeki 55 BLC 53 plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Kazada yaralanan 13 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Yaralılardan Selahattin Özen Alp (76), Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak Alp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi

Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu

Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu
MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

Sopayı kapıp eşi ve çocuğunun gözü önünde darp etti
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu

Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

10 gün sonra ortaya çıktı, trafik kazasında ölenlerin kimliği şaşırttı