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Tokat-Sivas Karayolunda Minibüs Kamyona Arkadan Çarptı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

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Tokat-Sivas karayolunda meydana gelen trafik kazasında minibüs, kamyona arkadan çarptı ve 5 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Minibüs kamyona arkadan çarptı; 5 kişi hayatını kaybetti

TOKAT - Tokat- Sivas karayolunda minibüs kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Kaza, Tokat- Sivas karayolu Yatmış köyü mevkiinde çift taraflı olarak meydana geldi. Sivas istikametinden Tokat istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 AAE 502 plakalı Volkswagen marka minibüs, aynı istikamette seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 TC 344 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışma sonucunda minibüste bulunan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ederken kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Sivas Tokat Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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