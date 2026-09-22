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Tokat Niksar'da park halindeki otomobil yandı, balkondaki çamaşırlar tutuştu

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Tokat Niksar'da park halindeki otomobil yandı, balkondaki çamaşırlar tutuştu
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Tokat'ın Niksar ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, bitişiğindeki 2 katlı binanın balkonuna sıçradı. Alevler asılı çamaşırları tutuşturdu; itfaiye yangını söndürdü, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, binada maddi hasar oluştu.

Tokat'ın Niksar ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, bitişiğindeki 2 katlı binanın balkonuna sıçradı.

Yangın, ilçeye bağlı Yolkonak beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A. T.'ye ait 60 AFG 699 plakalı park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın yanında bulunan 2 katlı binanın balkonuna ulaşarak asılı çamaşırları tutuşturdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının eve yayılma ihtimaline karşı öncelikle balkondaki alevlere müdahale eden ekipler, ardından otomobildeki yangını söndürdü. Soğutma çalışması yapılan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Binada da maddi hasar oluştu. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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