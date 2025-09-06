Haberler

Tokat'ın Zile İlçesinde Yangın: Bir Ev ve Samanlık Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat'ın Zile İlçesinde Yangın: Bir Ev ve Samanlık Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Zile ilçesinde Güllüce köyünde çıkan yangında bir ev ve samanlık tamamen yanarken, başka bir evin çatısı da zarar gördü. İtfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri yangına müdahale etti.

Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında bir ev ve samanlık tamamen yanarken bir evin çatısı zarar gördü.

İlçeye bağlı Güllüce köyünde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bir evi ve samanlığı tamamen kullanılamaz hale getirdi. Alevler, köydeki başka bir evin de çatısına sıçrayarak zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'da korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi katlandı

İstanbul'da korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi katlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'yı sağanak vurdu! Evleri su bastı, sular dize kadar çıktı

Bir ilimizi sağanak vurdu! Sular dize kadar çıktı, evleri su bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.