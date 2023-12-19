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Tokat'ın Niksar ilçesinde tarihi konak yangında hasar gördü

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Tokat'ın Niksar ilçesinde sabaha karşı tarihi konakta çıkan yangında tarihi konak ağır hasar aldı. Niksar Belediyesi tarafından tadilatı tamamlanan ve 'Mahalle Konağı' olarak kullanılması planlanan yaklaşık 100 yıllık tarihi konakta sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve inceleme başlatıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde sabaha karşı tarihi konakta çıkan yangında tarihi konak ağır hasar aldı.

Tokat'ın Niksar ilçesi Karşıbağ Mahallesi'nde, Niksar Belediyesi tarafından tadilatı tamamlanan ve 'Mahalle Konağı' olarak kullanılması planlanan yaklaşık 100 yıllık tarihi konakta sabaha karşı sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Niksar Belediyesi Niksar Tokat İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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