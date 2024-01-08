Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesi Ermeydanı köyünde gece saatlerinde bir evde yangın meydana geldi. Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu yangın can kaybı yaşanmadan önlendi.

Tokat'ın Erbaa ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Ermeydanı köyünde Selahattin Çoban'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin önünde bulunan odunluk ve fırına da sıçradı. Yangını fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Erbaa Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve ÇEDAŞ görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın uzun uğraşlar sonrası söndürüldü.

Yangında evde maddi hasar meydana gelirken, odunluk ve evin önündeki ekmek fırını yanarak kullanılamaz hale geldi. - TOKAT