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Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul çevreleri ve öğrenci servislerini denetledi

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Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul çevreleri ve öğrenci servislerini denetledi
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Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenli eğitim ortamı için okul çevreleri, parklar ve metruk binalarda denetim yaptı. Trafik ekipleri öğrenci servis araçlarını denetleyip bilgilendirme yaparken, çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Tokat'ta öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevreleri ile öğrenci servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevreleri, parklar, internet kafeler, umuma açık yerler ve metruk binalarda denetim ve kontroller gerçekleştirildi. Öğrencilerin güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar kapsamında trafik ekiplerince de öğrenci servis araçları denetlenerek, bilgilendirme faaliyetleri yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenli bir okul ortamında eğitimlerine devam edebilmeleri için denetim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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