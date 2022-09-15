Tokat haberleri: Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Tokat habere göre Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde yapımında kullanılan kenevir bitkisi ekimi yapıldığı bilgisi alarak operasyon düzenledi. Kemalpaşa Köyü ile Karşıyaka Mahallesinde 2 şahsın ikametinde eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramada 13 kök skunk bitkisi, 82 gr kubar esrar, 24 adet Lyrica sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu madde öğütme aleti, 1 gr ağırlığında içime hazır esrar sigarası, 3 adet kurusıkı tabanca, 92 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli olup şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Tokat 3. Sayfa Haberler

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