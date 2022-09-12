Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi memleketine getirildi
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan 24 yaşındaki Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl'ın naaşı Tokat'a getirildi.
Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerimiz şehit oldu. Şehitlerden Piyade Komando Astsubay Kıdemlı Çavuş Gökhan Ağıl'ın naaşı askeri uçakla memleketi olan Tokat'a getirildi.
Şehidin naaşı Tokat Vali Yardımcısı Osman Sarı, milletvekilleri, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahri Bostancı ile ailesi ve yakınları tarafından havalimanında karşılandı. Törende şehidin babası Ziya Ağıl ve annesi Nuran Yıldız duygusal anlar yaşadı.
AİLENİN İLK ŞEHİDİ DEĞİL
Öte yandan, şehit Gökhan Ağıl'ın yakın akrabası olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl'ın da 2017 yılında Şırnak'ta şehit olduğu öğrenildi.