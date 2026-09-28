Tokat Erbaa'da 26 Eylül'den beri kayıp şahsın cansız bedeni Kelkit Çayı'nda bulundu

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde 26 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni Kelkit Çayı'nda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Erdoğar'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve devriye ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Sabah saat 08.00 sıralarında başlayan çalışmalara polis dronu da destek verdi. Ekipler, saat 16.50 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 1,7 kilometre uzaklıktaki Kelkit Çayı'nda Erdoğar'ın cansız bedenine ulaştı. Cenaze, ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı