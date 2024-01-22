Tokat-Almus karayolunda heyelan meydana geldi
Tokat'ta başlayan yağışlar nedeniyle Almus-Tokat kara yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu yola düşen kaya parçaları Almus Kaymakamlığı Özel İdare ekiplerince kaldırıldı ve yol tekrar ulaşıma açıldı.
Almus- Tokat kara yolunda yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Yola düşen kaya parçaları Almus Kaymakamlığı Özel İdare ekiplerince kaldırıldı.
Tokat'ta önceki gün başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yağışlar nedeniyle Tokat-Almus karayolunda heyelan meydana geldi. Karayoluna düşen kaya parçaları trafiğin aksamasına neden oldu. Düşen kaya parçaları nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlandı. Almus Kaymakamlığı Özel İdaresi Ekipleri meydana gelen heyelan sonucu yola düşen kaya parçaları temizlendikten sonra yol tekrar ulaşıma açıldı. - TOKAT