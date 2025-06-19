Tofaş ile Trafikte Drift Atan Sürücü Tehlike Saçtı

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Tofaş ile Trafikte Drift Atan Sürücü Tehlike Saçtı
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Elazığ'da bir sürücü, Tofaş marka otomobiliyle trafikte drift yaparak hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tofaş araç ile trafiğe açık alanda drift attı

ELAZIĞ - Elazığ'da Tofaş otomobiliyle trafikte drift atan sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Selahaddin Eyyubi Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil, kavşakta drift attı. Sürücü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Otomobil bir süre sonra gözden kaybolurken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa
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