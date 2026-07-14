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TMO silolarındaki patlama davasında 8 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi

TMO silolarındaki patlama davasında 8 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi
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Kocaeli Derince'de 7 Ağustos 2023'te TMO silolarında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı olaya ilişkin davada, kusur ve sorumlulukların yeniden belirlenmesi için 8 kişilik bilirkişi heyeti atandı. Duruşma ertelendi.

Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında meydana gelen patlamaya ilişkin görülen davada, kusur ve sorumlulukların yeniden belirlenmesine yönelik rapor hazırlanması için 8 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi. Raporun hazırlanıp mahkemeye sunulması için duruşma ertelendi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 7 Ağustos 2023'te Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen patlamada Ekrem Kalkan ve Elif Dayıoğlu hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı. Olayda TMO'nun 60 silosundan 13'ü zarar görmüştü. Soruşturmada ismi geçen 6 sanık hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Bilirkişi heyeti yeniden rapor hazırlayacak

Geçtiğimiz celse görülen davada mahkeme heyeti, soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporuna tarafların itiraz ettiğini, kovuşturma aşamasında ise dosyada yeni bir rapor bulunmadığını belirledi. Bu kapsamda; olayda sorumluluğu bulunan kişilerin kimler olduğu, sorumluluklarının kapsamı, başka kusurlu kişilerin bulunup bulunmadığı ve önceki kusur tespitlerinin doğruluğunun yeniden değerlendirilmesi amacıyla, resen seçilecek bilirkişi heyetinden yeni rapor alınmasına karar verildi.

Rapor için 8 bilirkişi atandı

Olaya ilişkin açılan davanın 9. celsesi Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya müşteki vekili avukat Yaprak Gülen Şahin Karakuş katılırken, sanık ve mazeret sunan vekilleri ise davaya katılmadı. Rapor için davaya 8 bilirkişi atandığı öğrenilirken, raporun mahkemeye sunulması için duruşma ertelendi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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