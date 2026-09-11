Tırların çarpıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da tırların çarpıştı trafik kazasında sürücülerden biri hayatını kaybederken, biri ise yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ş. (57) idaresindeki 03 ANN 088 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.E'nin (32) kullandığı 35 NAG 70 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada, tır sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.Ş. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı