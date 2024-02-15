Üye Girişi
Haberler

Tırlar yüzünden evi terk ettiler: Üstüne kamyon ve tır düşen ev gündem oldu

Güncelleme:

Karayoluna yakın bir noktada bulunan iki katlı müstakil ev, sürekli üzerine uçan kamyon ve tırlarla gündem oluyor. Son olarak evin ikinci katına giren meşrubat yüklü bir tır evin büyük bir bölümünü kullanılmaz hale getirdi.

Tırlar yüzünden evi terk ettiler: Üstüne kamyon ve tır düşen ev gündem oldu

Karayoluna yakın bir noktada bulunan iki katlı müstakil ev, sürekli üzerine uçan kamyon ve tırlarla gündem oluyor

Son olarak evin ikinci katına giren meşrubat yüklü bir tır evin büyük bir bölümünü kullanılmaz hale getirdi

SİVAS - Karayoluna yakın bir noktada bulunan iki katlı müstakil ev, sürekli üzerine uçan kamyon ve tırlarla gündem oluyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bulunan bir evde yaşanan ilginç kazalar duyanları ve görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Evde yaşayan Fırtına ailesi bir süre önce, üzerine sürekli kamyon yada tır uçan evlerini terk etmek zorunda kaldı. D-100 karayolu Koyulhisar ilçesi Üç yol kavşağında, Ordu istikametinden gelip indikleri rampanın bitiminde D-100 karayoluna bağlanan ağır tonajlı araçlar ya frenleri tutmadığı yada yola gidemedikleri için yoldan çıkarak evin üzerine uçuyor.

Son olarak bugün meydana gelen kazada İ.Ş. sevk ve idaresindeki meşrubat yüklü 27 ALL 191 plakalı Mercedes marka tır frenlerinin boşalması sonucu yoldan çıkarak evin 2. katına saplandı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Evde kimsenin bulunmaması yaralanma ve ölümleri etkiledi. Evin bir bölümü kullanılmaz hale geldi.

Olaya şahit olan görgü şahitleri yaşanan kazanın 6. Kaza olduğunu belirtip, iki yılda bir evin üzerine bir tır veya kamyon uçtuğunu belirtip, konuyla ilgili çözüm üretilmesi gerektiğini söylediler. Ayrıca evin sahibi Şerif Fırtına ve ailesinin yaşanan kazalardan dolayı evden taşınmak zorunda kaldıklarını dile getirdiler.

Bir önceki kaza 2023 yılında gerçekleşti. 2020 yılında yaşanan bir diğer kazada ise Tomruk yüklü bir kamyon freni patlayınca evin çatısına uçmuştu. Bu kaza sonrası onarılan ev yeni kazayla yeniden kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ulaşım Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Rüyada kedi saldırması ne anlama gelir? Rüyada kedi ısırması nedir, rüyada kedinin saldırması ne demek? Milan - Rennes maçı CANLI izle! 15 Şubat Milan - Rennes maçı canlı yayın izle! Hasret sözleri: Duygusal hasret sözleri, Hasret ile ilgili sözler nelerdir? Sevgiliye hasret sözleri, hasretle ilgili sözler! Rüyada eski eşini görmek nedir? Rüyada eşini görmek ne anlama gelir? Rüyada eşinin hamile olduğunu görmek, rüyada eşinin ağladığını görmek ne demek? Rüyada kartal görmek ne demektir? Rüyada kartal görmek ne anlama gelir? Rüyada helikopter görmek ne demek? Rüyada helikopter görmek ne anlama gelir? Rüyada erkek kardeş görmek ne demektir? Rüyada erkek kardeş görmek ne anlama gelir? 2021 tatil günleri ne zaman? 2021'de tatiller ve tatil günleri ne zaman? 2021 yılında toplam kaç gün tatil var? 2021'de tatil günleri kaç gün? UEFA deplasman golü kuralı kalktı mı? Deplasman golü kalktı mı? Galatasaray elendi mi? Galatasaray Avrupa'ya devam ediyor mu? Galatasaray - Sparta Prag maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray - Sparta Prag maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? UEFA Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri Rüyada diş çektirmek ne anlama gelir? Rüyada dişçiye gitmek ne demek? Rüyada çürük dişi çektirmek ne anlama gelir? Rüyada kurban kesmek ne demek? Rüyada kurban eti görmek ne anlama gelir? Rüyada dere görmek ne anlama gelir? Rüyada akan dere görmek, Rüyada dere suyunun yükseldiğini görmek, rüyada bulanık dere görmek nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title