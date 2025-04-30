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Tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü

Tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, tırla kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Onur Opçin olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Gölmarmara-Beyoba kavşağında dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü

Tırla kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün gece tırla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu tırın altında kalan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza Gölmarmara- Beyoba kavşağında saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Akhisar'dan Akselendi istikametine seyreden Onur Opçin idaresindeki 45 HA 4498 plakalı otomobil ile Ankara'dan İstanbul yönüne gitmekte olan Ş.K.yönetimindeki 10 AKF 774 plakalı tırın kafa kafaya çarpışması sonucu, otomobil tırın altına girerek hurdaya döndü. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, genç sürücü Onur Opçin'inolay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Opçin'in cenazesi, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acı haberi duyan ailesi ve yakınları olay yerine akın etti. Hayatını kaybeden Onur Opçin'in, Akselendi Mahalle Muhtarı Orhan Opçin'in oğlu olduğu öğrenildi. Kazanın ardından tır sürücüsü Ş.K. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BARIŞ GEZİCİ - 3.Sayfa
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