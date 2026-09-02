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Amasya'da Tamir Sırasında Yayaya Otomobil Çarptı

Amasya'da Tamir Sırasında Yayaya Otomobil Çarptı
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Amasya’da arızalanan tırın tamirine yardım etmeye çalıştığı sırada yolda bulunan şahsa otomobil çarptı.

Amasya'da arızalanan tırın tamirine yardım etmeye çalıştığı sırada yolda bulunan şahsa otomobil çarptı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez çevre yolu Üçgöz viyadüğü yakınlarında arızalanan 60 ADV 183 plakalı tırın sürücüsü Hayati Yavuz ve yanındaki İlhan Ağırman (33) tamir için yolun kıyısına indi. Yoldan geçen Mustafa B. (64) yönetimindeki 34 BGJ 963 plakalı otomobil karanlığın etkisiyle fark edemediği Ağırman'a çarparak sürükledi. İhbar üzerine polis, AFAD ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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