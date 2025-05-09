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Tırın Kopan Lastiği Zincirleme Kazaya Sebep Oldu

Tırın Kopan Lastiği Zincirleme Kazaya Sebep Oldu
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Adana'da otoyolda tırın tekerinden kopan lastik kaplaması, 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu. Olay anı cep telefonuyla görüntülendi.

Tırın kopan lastik kaplaması, zincirleme kazaya sebep oldu: O anlar kamerada

ADANA - Adana'da otoyolda tırın tekerinden kopan lastik kaplaması, 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu. Kaza, cep telefonuyla görüntülendi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Hastaneler çıkışı mevkiinde meydana geldi. Hareket halindeki tırın tekerinden kopan lastik kaplaması, sol şeride düştü. Lastiğe çarpmamak için manevra yapan bir otomobil, yola paralel ilerleyerek araçların arasından geçip, güvenlik şeridine savruldu. Farklı şeritlerde ilerleyen 4 otomobil de lastik nedeniyle manevra yapınca birbirine çarptı. Araçlarda hasar oluşurken, kimse yaralanmadı.

Kaza, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUT DAĞLI - 3.Sayfa
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