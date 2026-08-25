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Kayseri'de Tır Dorsede Yangın: Küle Döndü

Kayseri'de Tır Dorsede Yangın: Küle Döndü
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde tırın dorsesinde yangın çıktı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tırın dorsesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dorse kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen olayda, Zeynep T. idaresindeki cips yüklü 68 ABF 343 plakalı tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Diğer sürücülerin ikazı üzerine tır sürücüsü Zeynep T., alevleri görerek kupayı dorseden ayırdı. Bu sırada alevler dorseyi sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülürken, dorse kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri de tırda inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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