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Tırın çarptığı genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tırın çarptığı genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isterken bir tırın çarptığı 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isterken bir tırın çarptığı 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde İslahiye ilçesi Hassa karayolu Sulumağara Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İslahiye yönünden Hassa istikametine seyir eden Y.B. (41) idaresindeki 79 AAH 478 plakalı tır, yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut Kuş'a (21) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda savrularak yere düşen genç ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç adamın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Sürücü gözaltına alındı

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan tır sürücüsü Y.B.'nin işlemleri sürerken, kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Tırın çarptığı genç hayatını kaybetti

Tırın çarptığı genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mahmut Kuş, Gaziantep, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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