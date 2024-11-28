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Tırın çarptığı gazeteci hayatını kaybetti

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Zonguldak'ta yolun karşısına geçerken tırın çarptığı gazeteci İbrahim Poyraz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, tır sürücüsünün ifadesi alındı.

Tırın çarptığı gazeteci hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yolun karşısına geçerken tırın çarptığı gazeteci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, D-750 karayolu üzerindeki çevre yolu mevkisinde Çetin K. idaresindeki 67 AEG 201 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Poyraz'a çarptı. Poyraz ağır yaralanırken, a çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kozlu ilçesinde yerel internet sitesi sahibi olan Poyraz, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü Çetin K.'nın polis merkezinde ifadesi alınırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kaza yerinde delil topladı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tırın çarptığı gazeteci hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM - 3.Sayfa
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